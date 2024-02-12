У Сирії готують російських операторів "Шахедів" та інших дронів − ГУР

На сирійському аеродромі Шайрат готують російських операторів БПЛА для війни проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Джерело: ГУР МОУ у Telegram

Дослівно розвідка: "У Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва. Навчання для московитів проводять "Ліванська поліція Хезболлиє та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат".

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Деталі: Повідомляється, що лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

За даними розвідки, військові навчання очолює один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

"Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", − повідомили у ГУР.