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В Сирии готовят российских операторов "Шахедов" и других дронов − ГУР

Ирина БалачукПонедельник, 12 февраля 2024, 09:14
В Сирии готовят российских операторов Шахедов и других дронов − ГУР
Сбитый "Шахед". Фото из Telegram Сергея Наева

На сирийском аэродроме Шайрат готовят российских операторов БПЛА для войны против Украины, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Источник: ГУР МОУ в Telegram

Дословно разведка: "В Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства. Обучение для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат".

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Детали: Сообщается, что ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.

По данным разведки, военные учения возглавляет один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников. 

"Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", − сообщили в ГУР.

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Темы: разведкаСирияШахедРосcия
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