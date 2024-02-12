В Сирии готовят российских операторов "Шахедов" и других дронов − ГУР
На сирийском аэродроме Шайрат готовят российских операторов БПЛА для войны против Украины, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Источник: ГУР МОУ в Telegram
Дословно разведка: "В Сирии тренируют российских операторов БПЛА иранского производства. Обучение для московитов проводят "Ливанская полиция Хезболлы и "Иранская революционная гвардия" на территории сирийского военного аэродрома Шайрат".
Детали: Сообщается, что ливанско-иранско-российский учебный курс предусматривает освоение БПЛА Shahed-136 и Ababil-3, а также дистанционно управляемого самолета Raad.
По данным разведки, военные учения возглавляет один из командиров "Хезболлы" Камаль Абу Садик, который специализируется на изготовлении и обслуживании беспилотников.
"Вместе с россиянами обучение проходят наемники-сирийцы, которых Москва планирует задействовать в войне против Украины как операторов БПЛА", − сообщили в ГУР.