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У військовій частині Ставрополя РФ сталася пожежа: палав штаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 лютого 2024, 09:58
У військовій частині Ставрополя РФ сталася пожежа: палав штаб
Ілюстративне фото Getty Images

У російській військовій частині Ставрополя 12 лютого сталося пожежа, влада запевняє, що ніхто не постраждав.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", Telegram-канал Baza

Дослівно: "Займання сталося у військовій частині в Ставрополі, постраждалих немає, повідомив глава міста Ульянченко".

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Деталі: Повідомляється, що за попередніми даними, палала будівля штабу. Згоряння виникло на першому поверсі, людей евакуювали.

Пізніше влада повідомила, що пожежа була локалізована, причиною могло стати коротке замикання проводки в одному з кабінетів.

Теми: Росіянадзвичайна подія
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