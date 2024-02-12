Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В воинской части Ставрополя РФ произошел пожар: горел штаб

Станислав ПогориловПонедельник, 12 февраля 2024, 09:58
В воинской части Ставрополя РФ произошел пожар: горел штаб
Иллюстративное фото Getty Images

В российской воинской части Ставрополя 12 февраля произошел пожар, власти уверяют, что никто не пострадал.

Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-канал Baza

Дословно: "Возгорание произошло в воинской части в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Ульянченко".

Реклама:

Детали: Сообщается, что, по предварительным данным, горело здание штаба. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали.

Позже власти сообщили, что пожар был локализован, причиной могло стать короткое замыкание проводки в одном из кабинетов.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Премьер Румынии уверен, что РФ не будет нападать на его страну
В Сирии готовят российских операторов "Шахедов" и других дронов − ГУР
ВСУ за сутки уничтожили 790 оккупантов и 21 вражескую ББМ
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: