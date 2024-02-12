В воинской части Ставрополя РФ произошел пожар: горел штаб
Понедельник, 12 февраля 2024, 09:58
В российской воинской части Ставрополя 12 февраля произошел пожар, власти уверяют, что никто не пострадал.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", Telegram-канал Baza
Дословно: "Возгорание произошло в воинской части в Ставрополе, пострадавших нет, сообщил глава города Ульянченко".
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Детали: Сообщается, что, по предварительным данным, горело здание штаба. Возгорание возникло на первом этаже, людей эвакуировали.
Позже власти сообщили, что пожар был локализован, причиной могло стать короткое замыкание проводки в одном из кабинетов.