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Байден відреагував на заяви Трампа щодо погроз союзникам

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 10:42
Байден відреагував на заяви Трампа щодо погроз союзникам
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден назвав заяви свого попередника Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам "заохотити" РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку, "жахливими і небезпечними". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Пряма мова президента США: "Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними".

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Деталі: Він попередив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.

Байден також назвав ці висловлювання очікуваними від людини, "яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє".

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Теми: БайденТрамп
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