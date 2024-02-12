Байден отреагировал на заявления Трампа об угрозах союзникам
Президент США Джо Байден назвал заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность, "ужасными и опасными".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill
Прямая речь президента США: "Признание Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, являются ужасными и опасными".
Детали: Он предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.
Байден также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".
Предыстория:
- Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.
- В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.