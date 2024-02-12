Байден отреагировал на заявления Трампа об угрозах союзникам

Президент США Джо Байден назвал заявления своего предшественника Дональда Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность, "ужасными и опасными".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Прямая речь президента США: "Признание Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для продолжения войны и насилия, продолжения его грубого нападения на свободную Украину и распространения его агрессии на народы Польши и стран Балтии, являются ужасными и опасными".

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Детали: Он предупредил, что потенциальный второй срок Трампа разрушит американские международные отношения и поощрит врагов США.

Байден также назвал эти высказывания ожидаемыми от человека, "который обещает править как диктатор в первый день, если вернется в Овальный кабинет, подобно тем, кого он восхваляет".

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