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Польські фермери перекрили два пункти пропуску та знову заблокували "Шегині" – ДПСУ

Станіслав Погорілов, Валентина РоманенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 11:08
Польські фермери перекрили два пункти пропуску та знову заблокували Шегині – ДПСУ
Фото: Getty Images

Польські фермери 12 лютого обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску "Зосін-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів" та знову заблокували рух вантажівок біля пункту пропуску "Медика-Шегині".

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Як повідомили українських прикордонників польські колеги, сьогодні о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір здійснювати пропуск по 3 вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни  в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі".

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Деталі: За його словами, також, близько 10.00 близько 150 осіб пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування  руху біля пункту пропуску "Долгобичув". Обмежено рух вантажівок вагою до 7,5 тонни в обидва боки, а також вантажівок вагою понад 7,5 тонни на вʼїзд в Польщу. Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, польські фермери поновили свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині". За наявною інформацією вони пропускатимуть по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

В ДПСУ нагадали, що з 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на автошляхах, які ведуть через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" та "Хребенне-Рава-Руська". Зранку на цих напрямках в бік України на території Польщі в чергах сукупно знаходилося 1050 вантажівок. А рух через них вантажними транспортними засобами значно знизився.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: У неділю 11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок поблизу пункту пропуску  "Ягодин – Дорогуськ" і опублікували відео цього вчинку. Водії вантажівок після цього поїхали назад в Україну.

Знати більше: Торговий представник України про блокаду кордону, протести фермерів та дії Києва

Теми: кордонПольща
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