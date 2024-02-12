Польские фермеры перекрыли два пункта пропуска и снова заблокировали "Шегини" - ГПСУ

Польские фермеры 12 февраля ограничили движение по автодорогам, которые ведут через пункты пропуска "Зосин-Устилуг" и "Долгобичув-Угринов" и снова заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Медика-Шегини".

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Как сообщили украинским пограничникам польские коллеги, сегодня в 10.10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин". Протестующие намерены осуществлять пропуск по 3 грузовых транспортных средства весом более 3,5 тонны в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме".

Реклама:

Детали: По его словам, Также, около 10.00 около 150 человек пикетчиков и 20 единиц сельхозтехники начали блокирование движения возле пункта пропуска "Долгобичув". Ограничено движение грузовиков весом до 7,5 тонны в обе стороны, а также грузовиков весом более 7,5 тонны на въезд в Польшу. Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в оба направления.

Кроме этого, польские фермеры возобновили свои действия по блокированию движения грузовых транспортных средств на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини". По имеющейся информации они будут пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет.

В ГПСУ напомнили, что с 9 февраля 2024 года на территории Польши у границы с Украиной продолжаются акции протеста на автодорогах, которые ведут через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" и "Хребенне-Рава-Русская". Утром на этих направлениях в сторону Украины на территории Польши в очередях совокупно находилось 1050 грузовиков. А движение через них грузовыми транспортными средствами значительно снизилось.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: В воскресенье 11 февраля польские фермеры, которые протестуют у границы с Украиной, высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" и опубликовали видео этого поступка. Водители грузовиков после этого поехали обратно в Украину.

Знать больше: Торговый представитель Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева