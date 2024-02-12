Висипане зерно у Польщі: посольство України звернулося до поліції

Посольство України у Польщі закликало польську сторону рішуче відреагувати на інцидент на кордоні, де протестувальники висипали на дорогу частину зерна з українських вантажівок.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на посла України у Польщі Василя Зварича

Пряма мова Зварича: "Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації.

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Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому".

Деталі: Він також додав, що Посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. За його даними, польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури.

Зварич повідомив, що дипломати перебувають на зв’язку з водіями цих вантажівок.

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Посол також зазначив, що українські вантажівки, які зупинили фермери і висипали з них частину зерна, були опломбовані після митних процедур і мали їхати транзитом до Литви.

Передісторія:

9 лютого фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

11 лютого біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

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