Высыпанное зерно в Польше: посольство Украины обратилось в полицию

Посольство Украины в Польше призвало польскую сторону решительно отреагировать на инцидент на границе, где протестующие высыпали на дорогу часть зерна из украинских грузовиков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварича

Прямая речь Зварича: "Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

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Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем".

Детали: Он также добавил, что Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. По его данным, польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры.

Зварич сообщил, что дипломаты находятся на связи с водителями этих грузовиков.

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Посол также отметил, что украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

Предыстория:

9 февраля фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.

11 февраля возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

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