Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Высыпанное зерно в Польше: посольство Украины обратилось в полицию

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 11:10
Высыпанное зерно в Польше: посольство Украины обратилось в полицию
Фото из Twitter Rafał Mekler

Посольство Украины в Польше призвало польскую сторону решительно отреагировать на инцидент на границе, где протестующие высыпали на дорогу часть зерна из украинских грузовиков.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварича

Прямая речь Зварича: "Такие методы протестующих не должны толерироваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации.

Реклама:

Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем".

Детали: Он также добавил, что Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратились к польской полиции с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. По его данным, польская полиция открыла производство и начала необходимые процедуры.

Зварич сообщил, что дипломаты находятся на связи с водителями этих грузовиков.

ВИДЕО ДНЯ

Посол также отметил, что украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после таможенных процедур и должны были ехать транзитом в Литву.

Предыстория:

  • 9 февраля фермеры со всей Польши начали очередную акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она предусматривает, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной.
  • 11 февраля возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Читайте и смотрите также интервью с торговым представителем Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева

Темы: зерноПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

зерно
Садовой о высыпанном поляками украинском зерне: Подлость и позор
Эрдоган обсудит с Путиным новый механизм экспорта украинского зерна – МИД Турции
Россияне вечером атаковали заполненное зернохранилище на Полтавщине
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: