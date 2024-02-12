Вбивство заступника мера Нікополя: поліція затримала підозрюваного

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

Джерело: пресслужба Нацполу, Офіс генпрокурора

Дослівно: "Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон авто гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після скоєння злочину нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці".

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Деталі: 8 лютого до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль в одному з районів міста. На місці події в салоні згорілого транспортного засобу було виявлено тіло 59-річного заступника міського голови міста Нікополь.

Правоохоронці розпочали оперативно-розшукові заходи під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області, в ході яких встановили адресу помешкання, де переховувався нападник. За декілька днів поліцейські затримали фігуранта в орендованій квартирі поблизу місця скоєння злочину.

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Як встановили слідчі, 33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. Того дня, озброївшись та встановивши маршрут пересування, він чекав на заступника мера. Коли автомобіль жертви під’їхав ближче, фігурант здійснив понад 20 пострілів з автоматичної зброї та кинув в автомобіль гранату, що призвело до займання автомобіля та загибелі чиновника. Поліцейські встановили, що знаряддя злочину зловмисник закопав у лісосмузі. Зброю наразі вилучили та направили на експертне дослідження.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно інших посадових осіб Нікополя. Зараз ця інформація перевіряється в рамках кримінального провадження.

11 лютого слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області зловмиснику повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Що передувало: 8 лютого в місті Нікополь Дніпропетровськоі області невстановлена особа розстріляла автомобіль заступника міського голови заступника голови Нікопольської ради Віталія Журавльова. Він загинув.

За словами джерела УП, одна з основних версій - конфлікт з місцевим угрупуванням, який тягнеться з 2017 року.