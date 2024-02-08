У Нікополі розстріляли авто заступника мера: він загинув

В місті Нікополь Дніпропетровськоі області невстановлена особа розстріляла автомобіль заступника міського голови заступника голови Нікопольської ради Віталія Журавльова.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, Національна поліція

Деталі: Надзвичайна подія сталася біля будинку заступника мера. За словами джерела УП, одна з основних версій - конфлікт з місцевим угрупуванням, який тягнеться з 2017 року.

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Дослівно поліція: "8 лютого близько 9-ї ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику голови Нікопольської ради. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка.

На розшук підозрюваного орієнтовано весь особовий склад поліції регіону. Для затримання озброєного нападника на місце виїхало керівництво обласної поліції, спецпризначенці КОРД та всі правоохоронні структури".