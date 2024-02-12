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Убийство заместителя мэра Никополя: полиция задержала подозреваемого

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 11:18
Убийство заместителя мэра Никополя: полиция задержала подозреваемого
полиция на месте убийства Журавлева. фото НПУ

Полицейские Днепропетровщины задержали подозреваемого в убийстве заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева.

Источник: пресс-служба НацполаОфис генпрокурора

Дословно: "Злоумышленник совершил более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти мужчины. После совершения преступления нападающий закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире, где его и задержали правоохранители".

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Детали: 8 февраля в полицию поступило сообщение, что неизвестный расстрелял автомобиль в одном из районов города. На месте происшествия в салоне сгоревшего транспортного средства было обнаружено тело 59-летнего заместителя городского головы города Никополь.

Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области, в ходе которых установили адрес квартиры, где скрывался нападавший. Через несколько дней полицейские задержали фигуранта в съемной квартире вблизи места совершения преступления.

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Как установили следователи, 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления. В тот день, вооружившись и установив маршрут передвижения, он ждал заместителя мэра. Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант совершил более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника. Полицейские установили, что орудие преступления злоумышленник закопал в лесополосе. Оружие сейчас изъято и направлено на экспертное исследование.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополя. Сейчас эта информация проверяется в рамках уголовного производства.

11 февраля следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области злоумышленнику сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: 8 февраля в городе Никополь Днепропетровской области неустановленное лицо расстреляло автомобиль заместителя городского головы заместителя председателя Никопольского совета Виталия Журавлева. Он погиб.

По словам источника УП, одна из основных версий - конфликт с местной группировкой, который тянется с 2017 года.

Темы: убийствоНикопольполиция
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