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Троє людей дістали поранення через обстріл Херсонщини минулої доби

"Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 11:25
Троє людей дістали поранення через обстріл Херсонщини минулої доби
наслідки обстрілу Херсонщини. фото прокуратури

Окупанти випустили за добу 11 лютого 194 снаряди по Херсонщині, поранили трьох цивільних людей та пошкодили медичний центр.

Джерело: керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів".

Деталі: Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також під обстріл потрапили медична установа та припортова інфраструктура у Херсоні. 

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Теми: Херсонська областьвійна
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