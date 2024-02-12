Троє людей дістали поранення через обстріл Херсонщини минулої доби

Окупанти випустили за добу 11 лютого 194 снаряди по Херсонщині, поранили трьох цивільних людей та пошкодили медичний центр.



Джерело: керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Пряма мова: "За минулу добу противник здійснив 32 обстріли, випустивши 194 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 26 снарядів".

Деталі: Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Також під обстріл потрапили медична установа та припортова інфраструктура у Херсоні.

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