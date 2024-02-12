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Три человека ранены из-за обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки

"Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 11:25
Три человека ранены из-за обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки
последствия обстрела Херсонщины. фото прокуратуры

Оккупанты выпустили за сутки 11 февраля 194 снаряда по Херсонщине, ранили трех гражданских людей и повредили медицинский центр.

Источник: руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Прямая речь: "За минувшие сутки противник совершил 32 обстрела, выпустив 194 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг направил 26 снарядов".

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Детали: Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Также под обстрел попали медицинское учреждение и припортовая инфраструктура в Херсоне.

Темы: Херсонская областьвойна
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