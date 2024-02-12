Болтон: Погрози Трампа вийти з НАТО слід сприймати серйозно
Понеділок, 12 лютого 2024, 13:17
Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що погрози колишнього президента США, який хоче переобрання на другий президентський термін, вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.
Джерело: Болтон під час дискусії в ефірі MSNBC, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Дуже багато хто зараз не сприймає це так – прихильники Трампа, і опоненти теж. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО – думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше".
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Що було раніше:
- Очільник МЗС Франції в одному з останніх інтерв'ю висловив переконання, що Трамп у разі перемоги на виборах не обов'язково почне реалізовувати свої заяви щодо НАТО та що його можливо буде переконати.
- Генсек НАТО заявляв, що не хвилюється, що США вийдуть з НАТО в разі перемоги Трампа.
- Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональд Трамп буде м’яким до президента Росії Владіміра Путіна.