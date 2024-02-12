Болтон: Угрозы Трампа выйти из НАТО следует воспринимать серьезно
Понедельник, 12 февраля 2024, 13:17
Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что угрозы бывшего президента США, который хочет переизбрания на второй президентский срок, выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.
Источник: Болтон во время дискуссии в эфире MSNBC, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так - сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО - думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире".
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Что предшествовало:
- Глава МИД Франции в одном из последних интервью выразил убеждение, что Трамп в случае победы на выборах не обязательно начнет реализовывать свои заявления по НАТО и что его можно будет убедить.
- Генсек НАТО заявлял, что не волнуется, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа.
- Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.