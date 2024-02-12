Болтон: Угрозы Трампа выйти из НАТО следует воспринимать серьезно

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что угрозы бывшего президента США, который хочет переизбрания на второй президентский срок, выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Источник: Болтон во время дискуссии в эфире MSNBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так - сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО - думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире".

Реклама:

Что предшествовало: