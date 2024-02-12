Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Болтон: Угрозы Трампа выйти из НАТО следует воспринимать серьезно

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 13:17
Болтон: Угрозы Трампа выйти из НАТО следует воспринимать серьезно
Джон Болтон, фото: Getty Images

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что угрозы бывшего президента США, который хочет переизбрания на второй президентский срок, выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Источник: Болтон во время дискуссии в эфире MSNBC, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Думаю, заявления Трампа следует воспринимать вполне серьезно. Очень многие сейчас не воспринимают это так - сторонники Трампа, и оппоненты тоже. Когда он говорит, что хочет выхода США из НАТО - думаю, это очень реальная угроза, и она имела бы чрезвычайно плохие последствия для США. И не только в Североатлантическом регионе, а гораздо шире".

Реклама:

Что предшествовало:

  • Глава МИД Франции в одном из последних интервью выразил убеждение, что Трамп в случае победы на выборах не обязательно начнет реализовывать свои заявления по НАТО и что его можно будет убедить.
  • Генсек НАТО заявлял, что не волнуется, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа.
  • Президент Польши Анджей Дуда выразил сомнение в том, что в случае возвращения в Белый дом Дональд Трамп будет мягким к президенту России Владимиру Путину.

Темы: НАТОСШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

НАТО
Пашинян: Армения может пересмотреть свое членство в ОДКБ, но вступление в НАТО не обсуждает
Орбан заявил, что Украина должна быть "буферной зоной" вне ЕС и НАТО
Генсек НАТО жестко отреагировал на слова Трампа о запугивании союзников
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: