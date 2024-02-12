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Знайдений у Молдові "Шахед" впав з нерозірваною бойовою частиною – поліція

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 14:03
Знайдений у Молдові Шахед впав з нерозірваною бойовою частиною – поліція
УЛАМКИ "ШАХЕДА" В МОЛДОВІ, ФОТО ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІЦІЇ КРАЇНИ

У збитому "Шахеді", знайденому у прикордонному районі Молдови після однієї з останніх російських атак, не розірвалась бойова частина з приблизно 50 кг вибухівки, її будуть контрольовано знешкоджувати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: За даними генерального інспекторату поліції Молдови, сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.

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Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.

Що було раніше:

  • Збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені, про знахідку повідомили вдень 11 лютого. 
  • У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі F-16.

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Теми: МолдоваШахедбезпілотникиРосія
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