Знайдений у Молдові "Шахед" впав з нерозірваною бойовою частиною – поліція

У збитому "Шахеді", знайденому у прикордонному районі Молдови після однієї з останніх російських атак, не розірвалась бойова частина з приблизно 50 кг вибухівки, її будуть контрольовано знешкоджувати.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker

Деталі: За даними генерального інспекторату поліції Молдови, сапери під час обстеження уламків знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.

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Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника. Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.

Що було раніше:

Збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені, про знахідку повідомили вдень 11 лютого.

У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину в ніч на 10 лютого піднімали винищувачі F-16.