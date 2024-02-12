Найденный в Молдове "Шахед" упал с неразорвавшейся боевой частью - полиция

В сбитом "Шахеде", найденном в приграничном районе Молдовы после одной из последних российских атак, не разорвалась боевая часть с примерно 50 кг взрывчатки, ее будут контролируемо обезвреживать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker

Детали: По данным генерального инспектората полиции Молдовы, саперы при обследовании обломков нашли целой боевую часть дрона с примерно 50 кг взрывчатки.

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Сотрудники взрыво-технического отдела МВД обезвредили и собрали все обломки беспилотника. В ближайшее время саперы в безопасных условиях взорвут боевую часть.

Что предшествовало:

Сбитый беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени, о находке сообщили днем 11 февраля.

В Румынии из-за атаки "Шахедами" в Одесскую область в ночь на 10 февраля поднимали истребители F-16.