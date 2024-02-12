Посол розповів, коли Україна підпише "гарантії безпеки" з Німеччиною
Посол України у Берліні Олексій Макеєв заявив, що Україна та Німеччина працюють над тим, аби угода про "гарантії безпеки" була підписана якнайшвидше, "за першої нагоди", вже пройшло кілька раундів переговорів між двома командами.
Джерело: Макеєв в інтерв’ю "Укрінформу", передає "Європейська правда"
Пряма мова Макеєва: "Ми готуємось за першої нагоди підписати двосторонню угоду, коли будуть готові тексти".
Він зазначив, що відбулося вже кілька раундів переговорів між двома командами і днями в Берліні була велика переговорна команда на чолі з заступником голови ОП Ігорем Жовквою.
"Переговорні команди працюють, щоб це відбулося якомога швидше", – сказав дипломат, коментуючи повідомлення преси про те, що угода може бути підписана цього тижня на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки.
Макеєв наголосив, що для підписання угоди потрібна не тільки готовність обох сторін, але і готовність тексту.
Передісторія:
- Німецькі ЗМІ раніше повідомляли, що проєкт угоди про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною вже готовий, а сам договір може бути підписаний у лютому.
- За даними джерел, підписання нібито заплановане на 16 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц наприкінці січня натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.