Посол рассказал, когда Украина подпишет "гарантии безопасности" с Германией
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что Украина и Германия работают над тем, чтобы соглашение о "гарантиях безопасности" было подписано как можно быстрее, "при первой возможности", уже прошло несколько раундов переговоров между двумя командами.
Источник: Макеев в интервью "Укринформу", передает "Европейская правда"
Прямая речь Макеева: "Мы готовимся при первой возможности подписать двустороннее соглашение, когда будут готовы тексты".
Он отметил, что произошло уже несколько раундов переговоров между двумя командами и на днях в Берлине была большая переговорная команда во главе с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой.
"Переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал дипломат, комментируя сообщения прессы о том, что соглашение может быть подписано на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Макеев подчеркнул, что для подписания соглашения нужна не только готовность обеих сторон, но и готовность текста.
Предистория:
- Немецкие СМИ ранее сообщали, что проект соглашения о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией уже готов, а сам договор может быть подписан в феврале.
- По данным источников, подписание якобы запланировано на 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.
- Канцлер Германии Олаф Шольц в конце января намекал на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.