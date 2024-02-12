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Посол рассказал, когда Украина подпишет "гарантии безопасности" с Германией

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 12 февраля 2024, 16:12
Посол рассказал, когда Украина подпишет гарантии безопасности с Германией
Алексей Макеев, фото: Facebook

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил, что Украина и Германия работают над тем, чтобы соглашение о "гарантиях безопасности" было подписано как можно быстрее, "при первой возможности", уже прошло несколько раундов переговоров между двумя командами.

Источник: Макеев в интервью "Укринформу", передает "Европейская правда"

Прямая речь Макеева: "Мы готовимся при первой возможности подписать двустороннее соглашение, когда будут готовы тексты".

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Он отметил, что произошло уже несколько раундов переговоров между двумя командами и на днях в Берлине была большая переговорная команда во главе с заместителем председателя ОП Игорем Жовквой.

"Переговорные команды работают, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал дипломат, комментируя сообщения прессы о том, что соглашение может быть подписано на этой неделе на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Макеев подчеркнул, что для подписания соглашения нужна не только готовность обеих сторон, но и готовность текста.

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Предистория:

  • Немецкие СМИ ранее сообщали, что проект соглашения о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией уже готов, а сам договор может быть подписан в феврале.
  • По данным источников, подписание якобы запланировано на 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц в конце января намекал на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.

Темы: ГерманияУкраинагарантии безопасности
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