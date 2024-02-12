Вибух у районі Кропивницького: без постраждалих і руйнувань – ОВА

У районі Кропивницького пролунав вибух під час повітряної тривоги через ракетну небезпеку – без постраждалих і руйнувань.

Джерело: очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Повітряні сили

Деталі: З 15:11 до 15:23 на Кіровоградщині лунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про ракету, що летіла у напрямку області. У Кропивницькому пролунав звук вибуху, за інформацією ЗМІ.

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Пізніше очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що після вибуху у Кропивницькому районі – без постраждалих і руйнувань.