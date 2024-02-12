Взрыв в районе Кропивницкого: без пострадавших и разрушений – ОВА

В районе Кропивницкого прогремел взрыв во время воздушной тревоги из-за ракетной опасности – без пострадавших и разрушений.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, Воздушные силы

Детали: С 15:11 до 15:23 на Кировоградщине звучала воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о ракете, которая летела в направлении области. В Кропивницком раздался звук взрыва, по информации СМИ.

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Позже глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что после взрыва в Кропивницком районе - без пострадавших и разрушений.