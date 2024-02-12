У регіоні Росії заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів

У Ленінградській області Росії напередодні виборів Путіна заборонили всі вуличні заходи через загрозу нападу дронів.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на опубліковане рішення уряду регіону

Деталі: Повідомляється, що заходи проваджено у зв'язку "з можливими диверсіями з використанням бойових безпілотників".

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Що передувало:

Наприкінці минулого тижня ЗМІ повідомляли про заборону проведення мітингів та інших протестних акцій у Ленобласті до 1 травня - як причину влада називала загрозу терористичних атак.

Довідково: У 2022 році саме в місті Санкт-Петербург, яке розташоване у Ленінградській області, був один із найбільших антивоєнних мітингів у РФ.