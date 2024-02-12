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У регіоні Росії заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 17:47
У регіоні Росії заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

У Ленінградській області Росії напередодні виборів Путіна заборонили всі вуличні заходи через загрозу нападу дронів.

Джерело: "Новая газета" з посиланням на опубліковане рішення уряду регіону

Деталі: Повідомляється, що заходи проваджено у зв'язку "з можливими диверсіями з використанням бойових безпілотників". 

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Що передувало: 

  • Наприкінці минулого тижня ЗМІ повідомляли про заборону проведення мітингів та інших протестних акцій у Ленобласті до 1 травня - як причину влада називала загрозу терористичних атак. 

Довідково: У 2022 році саме в місті Санкт-Петербург, яке розташоване у Ленінградській області, був один із найбільших антивоєнних мітингів у РФ.

Теми: Росіябезпілотники
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