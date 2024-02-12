В регионе России запретили все уличные мероприятия из-за угрозы дронов
Понедельник, 12 февраля 2024, 17:47
В Ленинградской области России накануне выборов Путина запретили все уличные мероприятия из-за угрозы нападения дронов.
Источник: "Новая газета" со ссылкой на опубликованное решение правительства региона
Детали: Сообщается, что мероприятия осуществлены в связи "с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников".
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Что предшествовало:
- В конце прошлой недели СМИ сообщали о запрете проведения митингов и других протестных акций в Ленобласти до 1 мая - в качестве причины власти называли угрозу террористических атак.
Справочно: В 2022 году именно в городе Санкт-Петербург, который расположен в Ленинградской области, был один из крупнейших антивоенных митингов в РФ.