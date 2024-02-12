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В регионе России запретили все уличные мероприятия из-за угрозы дронов

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 17:47
В регионе России запретили все уличные мероприятия из-за угрозы дронов
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

В Ленинградской области России накануне выборов Путина запретили все уличные мероприятия из-за угрозы нападения дронов.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на опубликованное решение правительства региона

Детали: Сообщается, что мероприятия осуществлены в связи "с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников". 

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Что предшествовало: 

  • В конце прошлой недели СМИ сообщали о запрете проведения митингов и других протестных акций в Ленобласти до 1 мая - в качестве причины власти называли угрозу террористических атак. 

Справочно: В 2022 году именно в городе Санкт-Петербург, который расположен в Ленинградской области, был один из крупнейших антивоенных митингов в РФ.

Темы: Росcиябеспилотники
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