Зеленський провів першу Ставку з головкомом Сирським
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Перша Ставка в оновленому складі.
Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.
Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.
Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ".
Деталі: Президент додав, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей щодо подальшої розбудови багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.
За словами Зеленського, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.