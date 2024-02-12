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Зеленський провів першу Ставку з головкомом Сирським

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 лютого 2024, 17:55
Зеленський провів першу Ставку з головкомом Сирським
Сирський і Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Перша Ставка в оновленому складі.

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Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ".

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Деталі: Президент додав, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей щодо подальшої розбудови багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

За словами Зеленського, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Теми: ставкаЗеленський
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