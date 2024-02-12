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Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 17:55
Зеленский провел первую Ставку с главкомом Сырским
Сырский и Зеленский. иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе, где обсуждались приоритетные вопросы, в частности было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Первая Ставка в обновленном составе.

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Приоритетные вопросы неизменны: фронт и защита прифронтовых регионов, людей и критической инфраструктуры от российского воздушного террора.

Доклады главкома Сырского и начальника Генерального штаба Баргилевича, представителей разведок, командующих оперативно-стратегическими группировками войск.

Авдеевка, Купянск, юг. Обеспечение армии всем необходимым: снаряды, дроны, РЭБ".

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Детали: Президент добавил, что были заслушаны доклады энергетиков и глав военно-гражданских администраций прифронтовых областей по дальнейшему развитию многоуровневой защиты объектов электро-, водо- и теплоснабжения.

По словам Зеленского, было принято решение об увеличении количества и возможностей мобильных огневых групп.

Темы: ставкаЗеленский
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