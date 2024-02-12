Нацгвардійці спалили "Солнцепьок" і знищили техніки РФ на мільйони доларів

Бійці Національної гвардії за тиждень знищили вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок" та іншу російську техніку на десятки мільйонів доларів.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "Злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів — завжди дає результат. Наші воїни Національної гвардії це підтверджують та щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту. Зокрема за тиждень ліквідовано техніки на десятки мільйонів доларів…

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Окремо відзначу знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю. Як ця зброя палає — дивіться на відео".

Деталі: Крім ТОС, знищено 8 танків, 5 бронетранспортерів, 10 бойових броньованих машин, 31 ворожу автівку, 5 складів боєкомплекту та 51 бліндаж з окупантами всередині.

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Також зазначається, що мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили 5 БпЛА типу Shahed: над Одесою та Харковом.