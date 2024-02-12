Нацгвардійці спалили "Солнцепьок" і знищили техніки РФ на мільйони доларів
Бійці Національної гвардії за тиждень знищили вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок" та іншу російську техніку на десятки мільйонів доларів.
Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова: "Злагоджена робота як бійців, так і їхніх командирів — завжди дає результат. Наші воїни Національної гвардії це підтверджують та щотижня перетворюють російську техніку на тонни металобрухту. Зокрема за тиждень ліквідовано техніки на десятки мільйонів доларів…
Окремо відзначу знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю. Як ця зброя палає — дивіться на відео".
Деталі: Крім ТОС, знищено 8 танків, 5 бронетранспортерів, 10 бойових броньованих машин, 31 ворожу автівку, 5 складів боєкомплекту та 51 бліндаж з окупантами всередині.
Також зазначається, що мобільні вогневі групи Нацгвардії упродовж минулих декількох днів збили 5 БпЛА типу Shahed: над Одесою та Харковом.