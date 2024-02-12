Нацгвардейцы сожгли "Солнцепёк" и уничтожили техники РФ на миллионы долларов

Бойцы Национальной гвардии за неделю уничтожили огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек" и другую российскую технику на десятки миллионов долларов.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "Слаженная работа как бойцов, так и их командиров - всегда дает результат. Наши воины Национальной гвардии это подтверждают и еженедельно превращают российскую технику на тонны металлолома. В частности за неделю ликвидировано техники на десятки миллионов долларов...

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Отдельно отмечу уничтожение огнеметной системы залпового огня ТОС-1 "Солнцепёк", которую россияне считают своим самым страшным оружием. Как это оружие пылает - смотрите на видео".

Детали: Кроме ТОС, уничтожено 8 танков, 5 бронетранспортеров, 10 боевых бронированных машин, 31 вражескую машину, 5 складов боекомплекта и 51 блиндаж с оккупантами внутри.

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Также отмечается, что мобильные огневые группы Нацгвардии в течение прошлых нескольких дней сбили 5 БпЛА типа Shahed: над Одессой и Харьковом.