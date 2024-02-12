Росіяни за добу запустили 18 дронів-камікадзе по Нікопольському району, є поранена
Понеділок, 12 лютого 2024, 19:04
Російські військові протягом доби атакували Нікопольський районі Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе, а також здійснили 3 артобстріли.
Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "18 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли – вкрай напружений день на Нікопольщині.
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Від дій російських окупантів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.
Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості".
Деталі: Внаслідок атаки понівечена агрофірма, пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд, а також авто, газогони та високовольтна лінія.
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