Росіяни за добу запустили 18 дронів-камікадзе по Нікопольському району, є поранена

Російські військові протягом доби атакували Нікопольський районі Дніпропетровщини 18-ма дронами-камікадзе, а також здійснили 3 артобстріли.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "18 ударів дронами-камікадзе і 3 артобстріли – вкрай напружений день на Нікопольщині.

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Від дій російських окупантів потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська та Покровська сільська громади.

Осколкові поранення отримала 73-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості".

Деталі: Внаслідок атаки понівечена агрофірма, пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд, а також авто, газогони та високовольтна лінія.