Россияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая
Понедельник, 12 февраля 2024, 19:04
Российские военные в течение суток атаковали Никопольский район Днепропетровщины 18-ю дронами-камикадзе, а также осуществили 3 артобстрела.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "18 ударов дронами-камикадзе и 3 артобстрела - крайне напряженный день на Никопольщине.
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От действий российских оккупантов страдали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громады.
Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести".
Детали: В результате атаки изуродована агрофирма, повреждены почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных построек, а также авто, газопроводы и высоковольтная линия.
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