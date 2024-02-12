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Россияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 12 февраля 2024, 19:04
Россияне за сутки запустили 18 дронов-камикадзе по Никопольскому району, есть раненая
фото из телеграмма Лысака

Российские военные в течение суток атаковали Никопольский район Днепропетровщины 18-ю дронами-камикадзе, а также осуществили 3 артобстрела.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 

Прямая речь: "18 ударов дронами-камикадзе и 3 артобстрела - крайне напряженный день на Никопольщине. 

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От действий российских оккупантов страдали райцентр, Марганецкая, Мировская и Покровская сельская громады.

Осколочные ранения получила 73-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести".

Детали: В результате атаки изуродована агрофирма, повреждены почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных построек, а также авто, газопроводы и высоковольтная линия.

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Темы: Никопольобстрелбеспилотники
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