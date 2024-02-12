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Російські війська завдали понад 70 авіаударів за минулу добу – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 19:29
Російські війська завдали понад 70 авіаударів за минулу добу – Генштаб
Ілюстративне фото українського гелікоптера - Генштаб ЗСУ

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 12 лютого

Дослівно: Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 6 розвідувальних БпЛА.

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Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу противника.

Деталі: На Куп’янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Теми: Генштабвійнабойові діїавіа
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