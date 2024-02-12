Российские войска нанесли более 70 авиаударов за минувшие сутки – Генштаб

За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных, 71 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 12 февраля

Дословно: В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 6 разведывательных БПЛА.

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Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 артиллерийскому средству противника.

Детали: На Купянском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении наши воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении силы обороны отразили 6 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка и Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 14 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки в районах Тоненького, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку противника в районе западнее Новопокровки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.