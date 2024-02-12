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У селі на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 20:27
У селі на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російській вибухівці
Фото - Getty Images

У селі Біляївка двоє чоловіків за день підірвалися на російській вибухівці, обоє госпіталізовані.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Відомо, що один 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. 

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Внаслідок детонації чоловіків отримав вибухову травму та втратив частину ноги.

До лікарні доставили 62-річного чоловіка, який також підірвався на міні у лісосмузі. У нього – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи.

Теми: Херсонська областьвійна
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