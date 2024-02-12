В селе на Херсонщине двое мужчин подорвались на российской взрывчатке
Понедельник, 12 февраля 2024, 20:27
В селе Беляевка двое мужчин за день взорвались на российской взрывчатке, оба госпитализированы.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: Известно, что один 58-летний потерпевший собирал дрова в лесополосе. Там он наткнулся на взрывчатку, оставленную российской армией.
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В результате детонации мужчин получил взрывную травму и потерял часть ноги.
В больницу доставили 62-летнего мужчину, который также взорвался на мини в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.