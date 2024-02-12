В селе на Херсонщине двое мужчин подорвались на российской взрывчатке

В селе Беляевка двое мужчин за день взорвались на российской взрывчатке, оба госпитализированы.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Известно, что один 58-летний потерпевший собирал дрова в лесополосе. Там он наткнулся на взрывчатку, оставленную российской армией.

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В результате детонации мужчин получил взрывную травму и потерял часть ноги.

В больницу доставили 62-летнего мужчину, который также взорвался на мини в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.