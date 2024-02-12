Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В селе на Херсонщине двое мужчин подорвались на российской взрывчатке

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 20:27
В селе на Херсонщине двое мужчин подорвались на российской взрывчатке
Фото - Getty Images

В селе Беляевка двое мужчин за день взорвались на российской взрывчатке, оба госпитализированы.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Известно, что один 58-летний потерпевший собирал дрова в лесополосе. Там он наткнулся на взрывчатку, оставленную российской армией.

Реклама:

В результате детонации мужчин получил взрывную травму и потерял часть ноги.

В больницу доставили 62-летнего мужчину, который также взорвался на мини в лесополосе. У него взрывная травма и травматическая ампутация пальцев стопы.

Темы: Херсонская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Херсонская область
Три человека ранены из-за обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки
В Херсоне россияне ранили пассажирку маршрутки, в области – двух мужчин
Россияне ударили по Херсонщине: погибла женщина, ее сын в тяжелом состоянии
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: