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Чеський партнер "Укроборонпрому" так і не почав ремонт Т-64 для Києва

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 20:27
Чеський партнер Укроборонпрому так і не почав ремонт Т-64 для Києва
танк T-64. Фото: Getty Images

Чеське державне збройове підприємство VOP CZ досі не розпочало ремонт танків Т-64 для української армії, про який домовились минулого року, оскільки українська сторона досі не поставила жодного танка.

Джерело: речник VOP CZ Ростислав Розновський в коментарі інформагентству ČTK, "Європейська правда"

Деталі: Як пояснив Розновський, VOP CZ "готова в будь-який момент прийняти танки і почати над ними працювати, але нам поки що нічого ремонтувати". "Українська сторона ще не передала жодного танка", – додав він.

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Чеське Міністерство оборони на запит ČTK заявило, що "не коментує" це питання. Українська сторона також поки не реагувала на повідомлення.

Що передувало: 

  • Минулого року стало відомо про контракт між VOP CZ та українським державним концерном "Укроборонпром" (нині – акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість").
  • Передбачалось, що чеське підприємство буде модернізувати танки Т-64, які десятиліттями стояли на складах, після чого ті мали відправитись безпосередньо на поле бою в Україну.
  • Минулого року, нагадаємо, також стало відомо про відкриття центру ремонту Т-64 у Польщі.

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Теми: зброяЧехіятанки
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