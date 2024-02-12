Чешский партнер "Укроборонпрома" так и не начал ремонт Т-64 для Киева

Чешское государственное оружейное предприятие VOP CZ до сих пор не начало ремонт танков Т-64 для украинской армии, о котором договорились в прошлом году, поскольку украинская сторона до сих пор не поставила ни одного танка.

Источник: представитель VOP CZ Ростислав Розновский в комментарии информагентству ČTK, "Европейская правда"

Детали: Как пояснил Розновский, VOP CZ "готова в любой момент принять танки и начать над ними работать, но нам пока нечего ремонтировать". "Украинская сторона еще не передала ни одного танка", – добавил он.

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Чешское Министерство обороны на запрос ČTK заявило, что "не комментирует" этот вопрос. Украинская сторона также пока не реагировала на сообщение.

Что предшествовало:

Напомним, в прошлом году стало известно о контракте между VOP CZ и украинским государственным концерном "Укроборонпром" (ныне – акционерное общество "Украинская оборонная промышленность").

Предполагалось, что чешское предприятие будет модернизировать танки Т-64, которые десятилетиями стояли на складах, после чего те должны были отправиться непосредственно на поле боя в Украину.

В прошлом году, напомним, также стало известно об открытии центра ремонта Т-64 в Польше.