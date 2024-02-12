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Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 20:56
Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї
Олаф Шольц. Фото - Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Шольці, які наводить ZDF

Деталі: Зважаючи на загрозу з боку Росії, Шольц закликав до значного збільшення оборонного виробництва в Європі на церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів для оборонного концерну Rheinmetall.

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За словами Шольца, європейські партнери повинні об'єднати свої замовлення і забезпечити оборонну промисловість безпекою поставок на найближчі десятиліття.

"Ми повинні відійти від мануфактури і перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання", – констатував канцлер Німеччини.

Агресивна війна Росії в Україні та відкрито сформульовані імперські амбіції президента Владіміра Путіна є "головною загрозою для європейського мирного порядку", зауважив Шольц. 

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"Якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати потенційних агресорів", – резюмував глава уряду Німеччини.

Після завершення будівництва і запуску новий завод Rheinmetall в Унтерлюсі вироблятиме 200 тисяч артилерійських боєприпасів на рік, зокрема і для України. За інформацією Rheinmetall, компанія інвестує в цей об'єкт 300 мільйонів євро. 

Раніше генерал збройних сил Бельгії у відставці Марк Тайс розкритикував стан оборонного виробництва в Європі, стверджуючи, що для нарощування потужностей для потреб європейських країн та допомоги Україні знадобляться роки.

Теми: ШольцЄвропавиробництвозброя
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