Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов призвал перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования, чтобы Европа могла успешно сдерживать агрессоров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Шольцы, которые приводит ZDF

Детали: Учитывая угрозу со стороны России, Шольц призвал к значительному увеличению оборонного производства в Европе на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall.

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По словам Шольца, европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия.

"Мы должны отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования", – констатировал канцлер Германии.

Агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции президента Владимира Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка", отметил Шольц.

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"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать потенциальных агрессоров", – резюмировал глава правительства Германии.

После завершения строительства и запуска новый завод Rheinmetall в Унтерлюсе будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, в том числе и для Украины. По информации Rheinmetall, компания инвестирует в этот объект 300 миллионов евро.

Ранее генерал вооруженных сил Бельгии в отставке Марк Тайс раскритиковал состояние оборонного производства в Европе, утверждая, что для наращивания мощностей для нужд европейских стран и помощи Украине понадобятся годы.