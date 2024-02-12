Міноборони схвалило проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності до 2033 року

У Міністерстві оборони схвалили проєкт Національної стратегії з протимінної діяльності до 2033 року.

Джерело: сайт Міноборони

Дослівно: "На засіданні ухвалили низку важливих рішень, що дозволять покращити ситуацію з протимінної діяльності в Україні, яка склалась внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації.

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Зокрема, схвалено проєкт Національної стратегії з питань протимінної діяльності до 2033 року, яку невдовзі подадуть на розгляд та затвердження Радою національної безпеки та оборони України".

Деталі: Також на засіданні обговорили питання замовлення, планування та координації виконання завдань з розмінування внутрішніх вод, територіального моря, виключної морської економічної зони України.