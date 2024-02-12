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Минобороны одобрило проект Национальной стратегии по противоминной деятельности до 2033 года

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 22:13

В Министерстве обороны был одобрен проект Национальной стратегии по противоминной деятельности до 2033 года.

Источник: сайт Минобороны

Дословно: "На заседании был принят ряд важных решений, которые позволят улучшить ситуацию с противоминной деятельностью в Украине, которая сложилась в результате полномасштабного вторжения российской федерации.

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В частности, одобрен проект Национальной стратегии по вопросам противоминной деятельности до 2033 года, которую вскоре будет представлен на рассмотрение и утверждение Советом национальной безопасности и обороны Украины".

Детали: Также на заседании обсудили вопросы заказа, планирования и координации выполнения задач по разминированию внутренних вод, территориального моря, исключительной морской экономической зоны Украины.

Темы: Миноборонывойна
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