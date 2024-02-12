Росіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Російські сили увечері 12 лютого запустили ударні БпЛА з півдня України.
Джерело: Повітряні сили, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кореспонденти Укрінформу, Суспільне Дніпро
Деталі: Військові повідомили, що загроза є для Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
О 22:29 у Повітряних силах додали, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку.
О 22:35 про небезпеку попередили мешканців міста Дніпро.
Пізніше голова ОВА закликав мешканців Дніпра перебувати в укриттях. Кореспондент Укрінформу повідомив, що в Дніпрі чутно вибухи.
О 23:23 військові написали про загрозу ракетного удару на Дніпро.
О 23:48 в ПС повідомили, що атака "шахедів" на Дніпро триває. 4 групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто.
Оновлено: Після 00:00 13 лютого міський голова Дніпра Філатов повідомив, що війська РФ били по цивільній інфраструктурі.
Крім того, за повідомленням КП "Дніпроводоканал", у звʼязку з перебоями світла зупинилась насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання.
О 00:35 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.