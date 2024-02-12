Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи

Тетяна ОлійникПонеділок, 12 лютого 2024, 22:57
Росіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
ілюстративне фото іранських дронів - Сергій Лисак в Telegram

Російські сили увечері 12 лютого запустили ударні БпЛА з півдня України. 

Джерело: Повітряні сили, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, кореспонденти Укрінформу, Суспільне Дніпро

Деталі: Військові повідомили, що загроза є для Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей. 

Реклама:

О 22:29 у Повітряних силах додали, що декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку.

О 22:35 про небезпеку попередили мешканців міста Дніпро. 

Пізніше голова ОВА закликав мешканців Дніпра перебувати в укриттях. Кореспондент Укрінформу повідомив, що в Дніпрі чутно вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

О 23:23 військові написали про загрозу ракетного удару на Дніпро.   

О 23:48 в ПС повідомили, що атака "шахедів" на Дніпро триває. 4 групи ворожих БпЛА з півдня, сходу та півночі прямують на місто.

Оновлено: Після 00:00 13 лютого міський голова Дніпра Філатов повідомив, що війська РФ били по цивільній інфраструктурі.

Крім того, за повідомленням КП "Дніпроводоканал", у звʼязку з перебоями світла зупинилась насосна станція на житломасиві Лівобережний-3. Частково припинено водопостачання.

О 00:35 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

Теми: безпілотникиШахедповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки

відеоВ російському Іжевську – масштабна пожежа

Трампу присудили штраф на понад $350 млн у справі про шахрайство

Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" – Макрон

Кремль проводить спецоперацію з дискредитації Зеленського - WP

Байден відреагував на смерть Навального

Усі новини...

Читайте УП В Google News

безпілотники
Росіяни за добу запустили 18 дронів-камікадзе по Нікопольському району, є поранена
Британія за 10 місяців 2023 року поставила РФ ключове обладнання на $100 млн
У регіоні Росії заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів
Останні новини
08:52
У ЄС обіцяють 2 млн артилерійських снарядів Україні щороку
08:40
Британія викликала представника посольства РФ у зв’язку зі смертю Навального
08:27
Окупанти за добу атакували 11 областей України, є загиблі та поранені цивільні
07:54
Міноборони РФ заявляє, що Росію атакували 33 українських БпЛА
07:34
Захисники знищили ще понад тисячу окупантів і 11 ворожих танків
07:12
За добу відбулося 90 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом – зведення
07:02
Блінкен висловив занепокоєння главі МЗС Китаю через підтримку Росії
06:24
У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:40
ISW: Українські війська здійснюють відносно контрольований відхід з Авдіївки
04:38
оновленоРосіяни заявляють про атаку безпілотників
Усі новини...
Реклама: