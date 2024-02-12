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Россияне запускали ударные БпЛА: в Днепре раздались взрывы

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 февраля 2024, 22:57
Россияне запускали ударные БпЛА: в Днепре раздались взрывы
иллюстративное фото иранских дронов - Сергей Лысак в Telegram

Российские силы вечером 12 февраля запустили ударные БПЛА с юга Украины.

Источник: Воздушные силы, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, корреспондент Укринформ, Суспільне Днепр

Детали: Военные сообщили, что угроза для Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

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В 22:29 в Воздушных силах добавили, что несколько групп ударных БпЛА двигаются по территории Днепропетровской области, в северном направлении.

В 22:35 об опасности предупредили жителей Днепра.

Позже глава ОВА призвал жителей Днепра находиться в укрытиях. Корреспондент "Укринформ" сообщил, что в Днепре слышны взрывы.

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В 23.23 военные написали об угрозе ракетного удара на Днепр.

В 23:48 в ПС сообщили, что атака "шахедов" на Днепр продолжается. 4 группы враждебных БпЛА с юга, востока и севера направляются на город.

Обновлено: После 00:00 13 февраля городской голова Днепра Филатов сообщил, что войска РФ били по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, по сообщению КП "Днепрводоканал", в связи с перебоями света остановилась насосная станция на жилмассиве Левобережный-3. Частично прекращено водоснабжение.

В 00:35 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Темы: беспилотникиШахедвоздушная тревога
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