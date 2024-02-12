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Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 12 лютого 2024, 22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і гарантії безпеки
Володимир Зеленський у Брюсселі у жовтні 2023 року. Фото - ОП

Агентству Bloomberg стало відомо, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом може відвідати кілька столиць західноєвропейських країн, щоб закликати до більшої підтримки через уповільнення фінансування зі США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Джерела Bloomberg стверджують, що візити Зеленського можуть відбутись у межах його участі в Мюнхенській безпековій конференції 16-18 лютого.

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Серед міст, куди може прилетіти український президент, згадуються Париж і Берлін; також обговорюється можливість візиту до Лондона.

Співрозмовники Bloomberg додають, що Зеленський планує зосередитись на питаннях військової допомоги, а також підписання угод про так звані гарантії безпеки.

Візити голови держави заздалегідь ніколи не анонсуються з міркувань безпеки. Жодна зі сторін офіційно не підтвердила Bloomberg інформації про прибуття Зеленського.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня ЗМІ вже писали, що очікується третій з початку повномасштабної російської агресії візит президента України до Німеччини.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, глава української держави планує відвідати Мюнхенську конференцію з питань безпеки, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Теми: ЄСдопомога УкраїніЗеленський
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