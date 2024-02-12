Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"

Владимир Зеленский в Брюсселе в октябре 2023 года. Фото - ОП

Агентству Bloomberg стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить несколько столиц западноевропейских стран, чтобы призвать к большей поддержке из-за замедления финансирования из США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Источники Bloomberg утверждают, что визиты Зеленского могут состояться в рамках его участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 16-18 февраля.

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Среди городов, куда может прилететь украинский президент, упоминаются Париж и Берлин; также обсуждается возможность визита в Лондон.

Собеседники Bloomberg добавляют, что Зеленский планирует сосредоточиться на вопросах военной помощи, а также подписания соглашений о так называемых гарантиях безопасности.

Визиты главы государства заранее никогда не анонсируются из соображений безопасности. Ни одна из сторон официально не подтвердила Bloomberg информацию о прибытии Зеленского.

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На прошлой неделе СМИ уже писали, что ожидается третий с начала полномасштабной российской агрессии визит президента Украины в Германию.

Согласно информации Tagesspiegel, глава украинского государства планирует посетить Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля.