У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО

За словами координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, Альянси і партнерства Штатів повинні залишалися потужними й готовими до дій через відповідність інтересам національної безпеки Америки як глобального лідера.

Джерело: коментар Кірбі щодо останніх заяв Дональда Трампа в контексті НАТО, цитує Укрінформ

Пряма мова: "За нинішнього президента, головнокомандувача Джо Байдена, зараз альянс НАТО став вагомішим, сильнішим та більшим, ніж будь-коли раніше".

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"Безумовно, НАТО перебуває в авангарді, коли йдеться про середовище безпеки на європейському континенті. І це те, чим повинен займатися американський президент – зміцненням альянсів і партнерства, а також надсиланням меседжу, зокрема союзникам по НАТО, про те, наскільки серйозно ми ставимося до наших зобов’язань за П’ятою статтею".

Деталі: У цьому зв’язку Кірбі нагадав, що Байден неодноразово підтверджував наміри "захищати кожен дюйм" території Північноатлантичного альянсу, якщо в цьому виникне потреба.

"Це те, про що має говорити верховний головнокомандувач Сполучених Штатів, коли йдеться про НАТО", – додав представник Білого дому.

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Він також зазначив, що після періоду президентства Трампа нинішня адміністрація вклала багато енергії впродовж останніх трьох років, щоби відновити потужність альянсу.

Тоді, на початку 2021 року багато союзників і партнерів "не відчували, що їх цінують, не відчували поваги, не відчували, що Сполучені Штати готові продовжувати лідирувати на світовій арені".

Однак, за його словами, зараз США довели, що продовжують відігравати провідну роль.

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