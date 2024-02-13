В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
По словам координатора Совета нацбезопасности США Джона Кирби, Альянсы и партнерства Штатов должны оставались мощными и готовыми к действиям из-за соответствия интересам национальной безопасности Америки как глобального лидера.
Источник: комментарий Кирби относительно последних заявлений Дональда Трампа в контексте НАТО, цитирует Укринформ
Прямая речь: "При нынешнем президенте, главнокомандующем Джо Байдене, сейчас альянс НАТО стал весомее, сильнее и больше, чем когда-либо прежде".
"Безусловно, НАТО находится в авангарде, когда речь идет о среде безопасности на европейском континенте. И это то, чем должен заниматься американский президент - укреплением альянсов и партнерства, а также отправкой месседжа, в частности союзникам по НАТО, о том, насколько серьезно мы относимся к нашим обязательствам по Пятой статье".
Детали: В этой связи Кирби напомнил, что Байден неоднократно подтверждал намерения "защищать каждый дюйм" территории Североатлантического альянса, если в этом возникнет необходимость.
"Это то, о чем должен говорить верховный главнокомандующий Соединенных Штатов, когда речь идет о НАТО", – добавил представитель Белого дома.
Он также отметил, что после периода президентства Трампа нынешняя администрация вложила много энергии в течение последних трех лет, чтобы восстановить мощность альянса.
Тогда, в начале 2021 года многие союзники и партнеры "не чувствовали, что их ценят, не чувствовали уважения, не чувствовали, что Соединенные Штаты готовы продолжать лидировать на мировой арене".
Однако, по его словам, сейчас США доказали, что продолжают играть ведущую роль.
Предыстория:
- Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными.
- В Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.
- Байден назвал заявления Трампа, который рассказал, как угрожал союзникам "поощрить" РФ к агрессии, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность, "ужасными и опасными".