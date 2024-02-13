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Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 03:58
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
наслідки обстрілів на Сумщині, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 14 обстрілів по чотирьох громадах Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: За даними ОВА, зафіксовано 59 вибухів – з мінометів, артилерії, FPV-дрона-камікадзе та скидання ВОГ з БпЛА.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, 10 вибухів.

Великописарівська громада: здійснено обстріли з міномету, 24 вибухів; артилерії, 3 вибухи. Також з території РФ ворожий дрон-камікадзе типу FPV здійснив атаку, 1 вибух.

ВІДЕО ДНЯ

На територію Білопільської громади росіяни скинули 5 мін.

У Краснопільській громаді зафіксовано 2 вибухи (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типу виконав скидання боєприпасу типу ВОГ, 1 вибух, також були артобстріли, 13 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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