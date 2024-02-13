Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ

Ольга ГлущенкоВторник, 13 февраля 2024, 03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
последствия обстрелов на Сумщине, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов по четырем общинам Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, зафиксировано 59 взрывов - из минометов, артиллерии, FPV-дрона-камикадзе и сброс ВОГ с БпЛА.

Реклама:

Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Хотинской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов.

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из миномета, 24 взрывов; артиллерии, 3 взрыва. Также с территории РФ вражеский дрон-камикадзе типа FPV совершил атаку, 1 взрыв.

ВИДЕО ДНЯ

На территорию Белопольской громады россияне сбросили 5 мин.

В Краснопольской громаде зафиксировано 2 взрыва (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типа выполнил сброс боеприпаса типа ВОГ, 1 взрыв, также были артобстрелы, 13 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки

видеоВ российском Ижевске – масштабный пожар

Трампу присудили штраф более чем на $350 млн по делу о мошенничестве

Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности" – Макрон

Кремль проводит спецоперацию по дискредитации Зеленского - WP

Байден отреагировал на смерть Навального

Все новости...

Читайте УП В Google News

Сумская область
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 150 взрывов, на одну из общин враг сбросил 12 мин
Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: трое погибших
Враг атаковал 11 громад Сумщины, за сутки – более 250 взрывов
Последние новости
09:35
Как подготовиться к НМТ по украинской литературе 2024: перечень произведений и советы
09:20
В Польше на границе блокируют шесть направлений, в очередях стоят более 3 тысяч грузовиков - ГПСУ
08:52
В ЕС обещают 2 млн артиллерийских снарядов Украине ежегодно
08:40
Британия вызвала представителя посольства РФ в связи со смертью Навального
08:27
Оккупанты за сутки атаковали 11 областей Украины, есть погибшие и раненые гражданские
07:54
Минобороны РФ заявляет, что Россию атаковали 33 украинских БпЛА
07:34
Защитники уничтожили еще более тысячи оккупантов и 11 вражеских танков
07:12
За сутки произошло 90 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
07:02
Блинкен выразил беспокойство главе МИД Китая из-за поддержки России
06:24
В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама: