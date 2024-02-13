Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ

В течение прошлого дня россияне совершили 14 обстрелов по четырем общинам Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, зафиксировано 59 взрывов - из минометов, артиллерии, FPV-дрона-камикадзе и сброс ВОГ с БпЛА.

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Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

По Хотинской громаде враг бил из минометов, 10 взрывов.

Великописаревская громада: осуществлены обстрелы из миномета, 24 взрывов; артиллерии, 3 взрыва. Также с территории РФ вражеский дрон-камикадзе типа FPV совершил атаку, 1 взрыв.

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На территорию Белопольской громады россияне сбросили 5 мин.

В Краснопольской громаде зафиксировано 2 взрыва (FPV-дрон), БпЛА квадракоптерного типа выполнил сброс боеприпаса типа ВОГ, 1 взрыв, также были артобстрелы, 13 взрывов.