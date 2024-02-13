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США повідомили, у скільки обходиться утримання конфіскованої яхти росолігарха Керімова

Ольга Глущенко Вівторок, 13 лютого 2024, 05:10
США повідомили, у скільки обходиться утримання конфіскованої яхти росолігарха Керімова
Яхта Amadea, фото: FIJI BROADCASTING CORP

Уряд США заявив, що витрачає понад 7 мільйонів доларів на рік на утримання підсанкційної конфіскованої суперяхти російського олігарха Сулеймана Керімова, і закликав суддю дозволити виставити судно на аукціон до того, як буде вирішено суперечку про право власності.

Джерело: Reuters

Деталі: Спроби виставити яхту на аукціон оскаржує російський олігарх Едуард Худайнатов, який очолював компанію "Роснефть" з 2010 по 2013 рік.

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Худайнатов претендує на право власності на яхту Amadea і заявив, що вона не може не бути конфіскована, оскільки до нього не застосовано санкції.

Влада Фіджі конфіскувала 106-метрову яхту Amadea вартістю 300 мільйонів доларів у 2022 році на підставі американського ордера, згідно з яким вона належала Сулейману Керімову, мультимільярдеру, на якого Міністерство фінансів США наклало санкції у 2014 і 2018 роках у відповідь на дії Росії в Сирії та Україні.

У судовому поданні федеральні прокурори Манхеттена заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середньомісячний рахунок за утримання яхти Amadea в розмірі 600 000 доларів США був "надмірним", що виправдовує проведення аукціону. Вони також заявили, що переговори про те, щоб Худайнатов сплатив за утримання яхти, провалилися.

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У попередніх судових засіданнях прокурори заявляли, що Худайнатов діє як "підставний власник" Amadea, щоб приховати роль Керімова, і що платежі за утримання яхти є необхідними для збереження її вартості.

Конфіскація відбулася в той час, коли Вашингтон посилив санкції проти людей, наближених до президента Росії Володимира Путіна, щоб змусити Москву припинити війну проти України.

Якщо уряду США вдасться продати яхту на аукціоні, то, ймовірно, кошти від продажу будуть передані Україні.

Прокурори заявили, що Керімов порушив санкції США, здійснивши через американську фінансову систему понад 1 мільйон доларів на утримання яхти Amadea, через що судно, яке зараз стоїть в доках Сан-Дієго, підлягає конфіскації.

Статки Керімова та його сім'ї, за оцінками журналу Forbes, становлять 10,7 мільярда доларів.

Теми: СШАРосіясанкціїолігархи
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